L’eleganza essenziale dei Nineties in 5 outfit da sfoggiare nella bella stagione

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ha conquistato le passerelle della primavera estate 2023 e ora siamo pronte a sfoggiarla. Stiamo parlando della tendenza minimal Anni 90, ovvero della moda all’insegna di un’eleganzae pulita. Profili lineari, tinte unite, colori basic e chic attitude: sono questi i punti di forza di uno stile che prende ispirazione da un passato neanche troppo lontano. E che nell’immaginario collettivo è fortemente legato a icone del periodo come Gwyneth Paltrow, Carolyn Bessette Kennedy, Kate Moss e Jennifer Aniston. Quella deiè stata un’allure incontestabilmente sofisticata. Che ora torna alla grande con i suoi pezzi chiave da mixare in libertà. Per chi non ha vissuto in diretta quegli anni, ecco 5 ideeda provare subito, copiando le sfilate più prestigiose della primavera estate 2023. Completo maschile total black + ...