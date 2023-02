Lega Pro | va in porta e para il rigore – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 12 febbraio 2023) Nella partita diPro tra Giuliano-Monterosi il centrocampista ospite Parlati ha preso il posto del portiere espulso su unto InPro il Monterosi vince in trasferta contro il Giuliano, ma la scena se la prende il centrocampista Samuele Parlati. Rimasti in dieci per l’espulsione del portiere e con i cambi finiti, a lui è toccato il compito ingrato di andare inper sostituirlo. IL CENTROCAMPISTA VA INUNAL 94' ?Incredibile a #Giugliano: #Parlati finisce ina causa dell'espulsione del portiere, coi cambi terminati, e blocca ildel possibile 1-1 a #Salvemini. ASSURDO ?#SerieC pic.twitter.com/ZiujMylfmc— Eleven Sports Italia (@ElevenSportsIT) February 12, ...