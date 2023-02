Lega Pro | Marani | «Bisogna ripartire da quello che c’è di buono»

(Di domenica 12 febbraio 2023) Le parole del nuovo presidente dellaPro, Matteo: «dache c’è die aggiungere esperienza e competenza» Il nuovo presidente dellaPro, Matteo, ha parlato del piano di riforme che intende atturare. Di seguito le sue parole al Corriere dell’Adriatico. «Qualche ritocco.dalle tante cose fatte bene e aggiungere esperienza e competenza. Se poi si parla di riforma questa è necessaria a trecentosessanta gradi per tutto il calcio italiano e non solo per laPro. Tanti paesi prima di noi hanno fatto questo percorso traendone beneficio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

