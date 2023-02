Le pagelle di Sanremo 2023 | cosa resterà di questo festival

Ultimo giro di giostra per gli artisti dell'edizione numero settantatré pronti a rifare le valigie, non prima, però, di aver detto l'ultima parola in fatto di moda. Se il giudizio sullo stile dei ...Scaletta finale2023 Cantanti - I testi -- I look - Televoto Cos'è successo nella quarta serata - I tweet più divertenti I Depeche Mode ospiti della finale diFantasanremo: ...

Le pagelle della finale di Sanremo 2023, live: Depeche Mode superospiti superlativi (voto 8), Paola & Chiara... Corriere della Sera

Sanremo, le pagelle dei duetti: Grignani e Arisa cult da 6, 9 per super Lorella La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, pagelle look serata finale: Chiara Ferragni convince sulla fine (8), Anna Oxa Trono di Spade (5) ilmessaggero.it

Sanremo 2023, pagelle finale: Mengoni inarrivabile (10), Rosa Chemical e la limonata con Fedez (9), Ferragni c ilmessaggero.it

Le pagelle della serata finale del festival di Sanremo. AMADEUS - VOTO 9,5 Festival dei record. Ci si rivede l'anno prossimo. Sempre difficile ripetere certi successi, ma sono quattro anni che lo si ...Elodie stasera Spacca lo schermo e decide di portare la versione più strong di sè, firmata Versace. Opta per un total ...