Le pagelle di Sanremo 2023 | Amadeus stellato 9 | Mengoni essenziale 9 e c' è un poker di 10

Amadeus 9 Finalmente una pancia piena. Anche se in 4 anni ha rimpastato qua e là i soliti ingredienti noti, mister milione di followers impiatta di gusto e il risultato è STELLATO Marco Mengoni 9 Quelle Due Vite tra ...Male il monologo di: fuori contesto, fuori tempo, antiquato. Pesante come una zavorra, uscirne bene è un'impresa: una su mille ce la fa, per tutte le altre è la gogna. A proposito di 'Uno su ...

Finora non era mai finito nelle nostre pagelle. Aspettavamo le fine per premiare anche il ... a abbinare la necessaria leggerezza a temi sociali importanti. È stato il Sanremo delle libertà, alcune ...Cosa resterà della passerella moda di Sanremo Gli accessori vistosi, i collier da uomo, sostiene Miccio. Ma anche i pants cortissimi e la conferma dell'XL che cade addosso due taglie di più. E se ...