Le “Due Vite” di Marco Mengoni | dopo 10 anni trionfa a Sanremo

(Di domenica 12 febbraio 2023) Si è conclusa, sabato 11 febbraio, la quinta e ultima serata del 73° Festival di. La notte più lunga e attesa della settimana sanremese, quella della canzone vincitrice. La serata si è aperta con l’Inno di Mameli eseguito dalla banda dell’Aeronautica Militare e l’intervento del Generale Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, per poi proseguire con il tributo a Lucio Dalla di GiMorandi che ha eseguito un medley di “Piazza Grande”, “Futura” e “Caruso”. Si è entrati nel vivo con le 28 canzoni in gara. Ogni cantante è tornato sul palco facendo riascoltare le canzoni che in questi giorni abbiamo imparato a conoscere ascoltoascolto. A decretare la classifica è stato il televoto da casa per la prima parte. Le prime 5 posizioni (la top 5) sono state poi riascoltare e votate ancora dal pubblico (con ...

La sua canzone '' è arrivata prima nella classifica finale nella quarta edizione condotta da ...AGI - È stato girato nel suggestivo scenario delle dune di Piscinas, nel territorio del comune di Arbus (Sud Sardegna), il video ufficiale di '', brano con cui Marco Mengoni ha vinto Sanremo . Aprofessionisti sardi sono state affidate anche la regia del video, curata da Roberto Ortu, originario di San Sperate e diplomato in ...

"Due vite" è la regina del festival. E dedica la vittoria alle donne. Dietro di lui Lazza, poi Mr.Rain, Ultimo e Tananai SANREMO - Vince Mengoni. Era nell'aria. E lo dicevano anche tutte le ...