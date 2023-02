LDA | la nuova fidanzata è di Giugliano

Leggi su teleclubitalia

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo quest’anno Lda. Luca D’Alessio, 19 anni, dopo l’esperienza di Amici si è cimentato al Festival della canzone italiana posizionandosi al 15esimo posto in classifica. In molti già lo conoscevano per il talent di Maria De Filippi e perché figlio di Gigi D’Alessio. E ora iniziano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.