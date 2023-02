Lazza | Vorrei le scuse di quelli che mi snobbavano

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 12 febbraio 2023) "Qualcuno mi dica che sono uno str… Perché così torno con i piedi per terra, perché non sono abituato tanti complimenti": cosìin conferenza stampa ha reagito ai dati da record ottenuto da questo giovane rapper. L'album "Sirio" con oltre 800 milioni di stream è primo nella classifica album Fimi per la 19esima settimana e ha raggiunto Vasco. Quello raggiunto dall'artista del roster Me Next, con all'attivo 42 Dischi di Platino e 37 Dischi d'Oro, è un record di permanenza al n.1 che entra di diritto negli annales FIMI/GfK: non si registrava da ben 12 anni (con Vasco Rossi) e scolpisce con il fuoco il nome difra le eccellenze della musica italiana contemporanea.Il brano con cui è in gara a Sanremo "Cenere" è primo su Spotify e Apple music e Unico brano del festival nella top global chart di Spotify. "Mi piacerebbe avere delle ...