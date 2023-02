Laziomania | Igli | l’Atalanta ci ha mangiato! Il vero problema con Immobile

Ma Maximiano ci ricorda il motivo per cui ultimamente viene messo in discussioneTare, e in generale la visione sugli acquisti: prendere due titolari tra i pali e lasciare il più costoso a fare ...1 Disclaimer : non riceverò affiliazioni o pagamenti indiretti da Tare,per quanto sto per scrivere. La penso così, e ci ho ragionato molto: trovare il vice immobile è solo tempo perso. Morto un Caicedo, non se n'è fatto un altro, e per alcuni motivi ben precisi. ...

Tutto da buttare No, ovviamente. Solo una brutta notte da mandare giù, e quanto mi pesa, e quanto è razionale e responsabile quel “solo”. Igli, l’Atalanta ci ha mangiato!L’abbiamo capito: quando Allegri affronta Sarri, ci sono alcune costanti. Potremmo chiamarlo il teorema di Adani: in questo caso il karma non interviene mai. Allegri vincerà di corto muso (nella migli ...