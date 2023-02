Lazio | si sono salvati Provedel | Romagnoli e Zaccagni | per tutti gli altri nessuna pietà

(Di domenica 12 febbraio 2023) Abbandonato dagli amici freddolosi (per l'età che avanza e i problemini fisici di varia natura non mancano), io non miarreso e ho deciso di andare da solo. Miimbacuccato come un ...

...4% nel. A differenza del 2018, però, in cui si votò in una sola giornata, quest'anno i seggi rimarranno aperti anche domani. Le finestre temporali nelle quali si potrà andare a votarele ...Miscelto un seggiolino molto defilato, quasi al confine con i distinti Sud, in quel settore ... troppo vicino alla Sud per essere attraente e che in occasione dei derby- Roma diventa ...

Elezioni regionali, si vota in Lombardia e Lazio: la nostra guida WIRED Italia

Elezioni regionali Lazio 2023: notizie e aggiornamenti in diretta RomaToday

Come si vota alle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia Il Post

Covid Lazio, bollettino di sabato 11 febbraio 2023: 724 nuovi casi e ... Fanpage.it

Covid oggi Lazio, 625 contagi e 5 morti. A Roma 394 nuovi casi Entilocali-online

Logo ilGiornale.it · Avatar utente · Hot · Avatar di Agenzia Vista · Regionali Lazio, il voto di Francesco Rocca · Avatar di Agenzia Vista · Regionali Lazio, Il voto di Alessio D'Amato · Avatar di ...Le urne sono aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedi' dalle 7 alle 15. Lo spoglio iniziera' subito dopo la chiusura dei seggi.Per la presidenza della Regione e' prevista l'elezione diretta: turno ...