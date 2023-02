(Di domenica 12 febbraio 2023) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Il premier Giorgiasta votando all'Vittorio, in viale Beata Vergine del Carmelo, al quartiere Torrino di Roma.

... un' eventuale affermazione del partito di Giorgiaa scapito dei due alleati potrebbe ...e Lombardia al voto: urne aperte, cosa c'è da sapere Nelle Regioni, invece,il mandato bis di Attilio ...Alle elezioni del, Ciani punta su Luca Bergamo, ex vicesindaco a Roma con Virginia Raggi e ... Come è apparso evidente alle politiche, con la vittoria di Giorgia, se M5S e Pd non ...

Elezioni Lazio e Lombardia 2023, quali conseguenze per il governo ... Money.it

Elezioni regionali in Lombardia e Lazio: Meloni vince ma il suo Governo non convince FIRSTonline

Elezioni regionali: perché Meloni spera di vincere ma non di stravincere Today.it

**Lazio: Meloni al seggio all’Istituto Bachelet per voto** Il Sannio Quotidiano

Lazio, D'Amato chiude a 'casa di Meloni', Rocca in provincia - Politica Agenzia ANSA

Residenti del Lazio e della Lombardia al voto per scegliere il nuovo presidente della Regione, ma sulle urne aleggia lo spettro ...Saranno loro, oggi e domani, a decidere chi guiderà il Lazio per i prossimi cinque anni ... Forza Italia e Lega. Il partito di Meloni parte dal 30 per cento conquistato alle Politiche e intende almeno ...