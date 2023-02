Lazio | i tifosi ora sono preoccupati | per Sarri scatta l’allarme

Leggi su serieanews

(Di domenica 12 febbraio 2023) Brutte notizie per la, sconfitta stasera tra le mura amiche contro l’Atalanta.per Maurizio, cosa succede? Un risultato che farein casa. Non una serata serena per la squadra biancoceleste, vittima di un’Atalanta famelica nello scontro diretto per la zona Champions. La Dea si è imposta con la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.