Lazio e Lombardia al voto | urne aperte | cosa c' è da sapere

Leggi su iltempo

(Di domenica 12 febbraio 2023)aloggi e domani per il rinnovo del Consiglio regionale e l'elezione del prossimo governatore. Una sfida che, al netto di sorprese, sia al centro che al nord alla vigilia delsembra polarizzata tra gli schieramenti tradizionali, centrosinistra da un lato (con il M5S inma non nel) e centrodestra dall'altro. I seggi sono aperti oggi, dalle ore 7 alle 23, e domani dalle 7 alle 15. A differenza delle elezioni politiche, per eleggere il nuovo presidente della Regione si vota in un turno unico, senza ballottaggio. Sarà infatti proclamato governatore il candidato che otterrà il maggior numero di voti validi. COME SI VOTA Per votare gli elettori devono presentarsi al seggio muniti di tessera elettorale e di un documento di riconoscimento valido. ...