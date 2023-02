Lazio-Atalanta | Toloi | “Vittoria meritata | punteggio poteva essere più largo”

Importante vittoria esterna per l'di Gasperini che si impone all'Olimpico sullaper 2 - 0. Di Zappacosta e uno scatenato Hojlund le reti dei bergamaschi. Tra i padroni di casa si salva Provedel, mentre è insufficiente ...Commenta per primo: 0 - 2 Musso 6,5: sensazionale su Zaccagni a fine primo tempo. Viene chiamato poco in causa ma dà comunque tanta sicurezza. Toloi 6,5: sempre al posto giusto per non far andare sul ...

Lazio-Atalanta 0-2, rivivi la diretta: gol di Zappacosta e Hojlund, Sarri finisce sesto Corriere dello Sport

Serie A: Lazio-Atalanta 0-2, colpo Champions per Gasperini - Sportmediaset Sport Mediaset

Immobile spreca, Zappacosta e Hojlund puniscono la Lazio: colpo Atalanta all’Olimpico La Gazzetta dello Sport

Lazio-Atalanta: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Lazio-Atalanta, le pagelle di Benedetti: “Io vi dico che…” Cittaceleste.it

Lo stesso Gasperini ha parlato in un'intervista al termine della partita ai microfoni di Sky Sport. Le parole di Gasperini al termine di Lazio-Atalanta Serata felice per l'Atalanta, come mostrato ...Per tutto questo, Lazio-Atalanta può essere un tornante della stagione, che smentisce almeno in parte l’assunto in forza del quale questa squadra è sì forte, è sì in grado di puntare all’Europa, ma ...