Lazio-Atalanta 0-2 | Sarri | “Champions? Non smetteremo di lottare”

(Di domenica 12 febbraio 2023) Maurizio, tecnico della, ha commentato nel post-partita il matchai microfoni di Sky Sport. Prova di forza quella dell’all’Olimpico, che si aggiudica lo spareggiograzie alla firma in campo di Zappacosta e Hojlund. Con la vittoria di questa sera, la Dea aggancia la Roma (reduce dal pareggio contro il Lecce) al terzo posto con 41 punti e sale al terzo posto in classifica, staccando di due lunghezze i biancocelesti. Dall’altra parte, lasi trova in piena crisi. Dopo il poker contro il Milan per 4-0, gli aquilotti non sono più riusciti a vincere (due sconfitte e due pareggi). Le due occasioni perse di Immobile hanno permesso la piena gestione del match da parte della Dea; ora ladeve solo pensare ...

, il paragone di Gasperini per Hojlund ., Sarri non vuole mollare la zona Champions ., la grande soddisfazione di Gasperini. La vittoria e la prestazione fatta dall'...Parola di Gian Piero Gasperini a Dazn, dopo la vittoria dell'contro laall'Olimpico. "Difficile trovare il migliore in campo - continua 'Gasp' - abbiamo disputato una partita preziosa, ...

Lazio-Atalanta, Sarri: “Se cambiassi tutto dopo ogni partita sarei ancora in Serie D” La domanda di calciomercato.it verte sulle responsabilità del mister in questo momento e la possibilità di ...La Lazio resta ferma a 39 punti scivolando al sesto posto in classifica I bergamaschi raggiungono Milan e Roma al terzo posto. L’Atalanta supera per 2-0 la Lazio all’Olimpico nella gara valida per la… ...