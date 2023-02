(Di domenica 12 febbraio 2023) ROMA - Alla frenata Champions, solo due punti nelle ultime tre giornate, s'è aggiunto il danno. Larischia di perdere Alessio, leader della difesa, per la prima volta durante la ...

"La sensazione è che durante un contrasto a centrocampo abbia riportato un indurimento a carico del flessore della coscia sinistra - ha spiegato aStyle Radio - per prudenza l'abbiamo fatto ...Dopo Napoli, Atalanta,e Milan, anche la Roma non riesce a vincere contro gli uomini di ... Un segnale d'per Mourinho alla vigilia della settimana europea che li vedrà impegnati in Europa ...

Lazio, allarme per Romagnoli: l’infortunio al flessore è da valutare Corriere dello Sport

Lazio: scatta l'allarme Cataldi, a rischio per l'Atalanta Fantacalcio ®

L’Atalanta incanta all’Olimpico, Zappacosta e Hojlund stendono la Lazio La Stampa

Lazio, non sbagliare contro l'Atalanta Il Tempo

Morti sul lavoro: “E' necessario fare qualcosa”, doppio allarme di ... Politica Sette

