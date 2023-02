Lavoro | Hunters Group | assumere una persona sbagliata può costare il 30% in più

(Di domenica 12 febbraio 2023) Roma, 12 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Siamo sicuri che le numerose aziende che dichiarano di non trovarele stiano cercando nel modo corretto e stiano sfruttando tutti i canali a disposizione? Siamo sicuri che adempiere a tutti gli obblighi di legge in fatto di quote rosa o categorie protette sia sinonimo di inclusività? E, ancora, siamo certi di riuscire a individuare le corrette e reali competenze di ogni candidato? Purtroppo, nella maggior parte dei casi, la risposta a questi quesiti è quasi sempre 'no', perché ci sono una serie di bias e pregiudizi che è veramente complicato (se non impossibile) eliminare quando si cerca il talento nelle figure professionali. A sostenerlo è, società di ricerca e selezione dile qualificato, secondo cuila risorsa ...

Henry è ricercato per aver compiuto qualcosa di terribile per la comunità degli, con ... Eppure, per quanto abituati alla sua reiterazione, ilcompiuto per raccontare gli attimi più ...Hanno ricevuto l'attestato che vuole essere anche un simbolo di stima per ilsvolto: Paolo ... per aver contribuito a "The Truffleconservation project" nel comune di Cisterna d'Asti, ...

Intelligenza artificiale, ChatGpt "ruberà" il lavoro agli umani CorCom

Lavoro: tecnologia, cultura aziendale e specializzazione i trend 2023 Adnkronos

Lavoro: chi è l'Head Hunter e cosa fa Bitmat

Blog | Ciao, ho perso il lavoro, parte 2. Le mosse top di tre esperti Econopoly

Tra carenza di talenti e nuove esigenze dei lavoratori Avvenire

L'Attacco dei Giganti sta per tornare con gli ultimi episodi della serie animata e oggi parliamo del dolore cronico di Isayama.Roma, 5 feb. (Adnkronos/Labitalia) – In un anno che si preannuncia abbastanza complicato, a causa degli strascichi del Covid-19, della guerra tra Ucraina e Russia e dell’aumento esponenziale dell’infl ...