Lavoro | Bonaccini | ' raccolta firma per legge su salario minimo legale'

(Di domenica 12 febbraio 2023) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Vorrei lanciare unaper unadi iniziativa popolare che introduca il, dove non arriva contrattazione la collettiva, ma c'è roppa gente, soprattutto giovani, che lavorano a 2, 3, 4 euro l'ora, non è degno di un paese civile". Lo dice il governatore dell'Emilia Romagna e candidato alla segreteria dem, Stefano, a margine del congresso del circolo di Campogalliano.

che lavorano a 2, 3, 4 euro l’ora, non è degno di un paese civile”. Lo dice il governatore dell’Emilia Romagna e candidato alla segreteria dem, Stefano Bonaccini, a margine del congresso del circolo ...davanti ai luoghi di lavoro, nelle piazze, nei mercati a raccogliere firme per introdurre il salario minimo legale in questo Paese” ha aggiunto il candidato alla segreteria nazionale del Pd, Stefano ...