Lance Archer | ” Sono scontento della mia assenza dal ring”

(Di domenica 12 febbraio 2023) Inizialmente sembrava chefosse sulla rampa di lanciosua carriera in AEW, purtroppo però successivamente si è trovato in stallo, finendo col scomparire. Di certo non è stata di aiuto la commozione cerebrale che ha avuto, la quale gli ha tolto molto tempo dalper ovvie ragioni. Sembrerebbe che orasia pronto a tornare, peccato però che non stia trovando l’opportunità per competere. Il Murderhawk Monster ha lottato l’ultima volta al NJPW Road to Tokyo Dome, evento che si è tenuto il 12 dicembre, dove i membri del Suzuki-Gun siaffrontati tra di loro in un tag team match a otto.si trovava in quel match nel team perdente con El Desperado, Minoru Suzuki e Taka Michinoku. E, da quel che sembra,non ...

... suo partner, e l'esperta in operazioni speciali Hollis Miller suggeriscono adl'unico modo ... Michael Winslow, David Graf, Tim Kazurinsky, Sharon Stone, Leslie Easterbrook, Marion Ramsey,...... suo partner, e l'esperta in operazioni speciali Hollis Miller suggeriscono adl'unico modo ... Michael Winslow, David Graf, Tim Kazurinsky, Sharon Stone, Leslie Easterbrook, Marion Ramsey,...

Jake Roberts voleva un serpente meccanico in AEW The Shield Of Wrestling

Kenny Omega: scambio di elogi con Jake Roberts The Shield Of Wrestling

Ricky Starks avanza nel torneo: sconfitto Lance Archer ad AEW ... The Shield Of Wrestling

Lance Archer vuole ricostruire il suo personaggio in AEW The Shield Of Wrestling

Lance Archer vs Ricky Starks rinviato al prossimo venerdì The Shield Of Wrestling

Inizialmente sembrava che Lance Archer fosse sulla rampa di lancio della sua carriera in AEW, purtroppo però successivamente si è trovato in stallo, finendo col scomparire. Di certo non è stata di aiu ...Jake ‘The Snake’ Roberts è uno dei wrestler più iconici degli anni ‘80/’90 e occupa, meritatamente, un posto nella Hall of Fame della WWE: l’ex wrestler di recente è apparso anche in AEW nella veste ...