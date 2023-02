La Strega ‘vola’ con Vigorito e con il peso delle aspettative

Leggi su anteprima24

(Di domenica 12 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiErrare è umano, perseverare è diabolico. Il Benevento continua a incappare nei soliti errori, in quelle amnesie che costano punti in classifica. Affidare a Jureskin la marcatura di Lapadula in area di rigore, sulla battuta di un calcio d’angolo, si è rivelata un autogol pagato a caro prezzo. Stellone torna a casa a mani vuote, dovendo fare i conti con l’ennesima mazzata sul morale già fragile di un gruppo costretto a misurarsi con ildella realtà. Aspetti positivi non mancano, laci ha messo almeno la volontà e l’orgoglio di non volersi arrendere alla sconfitta, ma in questo momento non bastano, la montagna da scalare è molto più alta e ardua. Il problema è nella testa, lo ha ammesso anche il successore di Fabio Cannavaro e quella è la parte più difficile da curare, perché non basta allenarsi bene per scacciare ...