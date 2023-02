Le vittime, di 48 e 50 anni, freddate a colpi di pistola. Il killer doveva rientrare in cella ieri sera. Aveva avuto una relazione con la più giovane. Si è tolto la vita sparandosi davanti ai ...Città questa dove ieri sono giunti i vertici'Oms e'Onu con 35 tonnellate di equipaggiamenti medici. Ieri sono partiti dall'aeroporto di Pisa due C - 130'Aeronautica Militare carichi di ...

La strage dell'ergastolano Uccide due donne e si ammazza Era fuori ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Allarme Onu sulla strage "Possibili 50mila morti". Bebè salvo dopo ... ilGiornale.it

La strage del terremoto tocca l' Italia | trovati i corpi di un' intera ... Zazoom Blog

Strage dell'asfalto in Puglia, identificate le vittime: sono due donne e ... StatoQuotidiano.it

Strage di Alcamo, la verità dell’antimafia: “Armi, uranio e foto rubate che non finiscono a ve... Il Riformista

La strage dell’ergastolano Uccide due donne e si ammazza Era fuori in licenza premio Le vittime, di 48 e 50 anni, freddate a colpi di pistola. Il killer doveva rientrare in cella ieri sera. Aveva ...Amedeo Lomonaco – Città del Vaticano In mezzo all'immane tragedia ci sono anche raggi di luce. A 119 ore dal devastante terremoto, in Turchia un sedicenne è stato estratto vivo dalle… Leggi ...