La sanità al centro del voto lombardo

(Di domenica 12 febbraio 2023) Il commento. Lapost Covid è stato senza dubbio il tema più dibattuto della campagna elettorale per la presidenza di Regione Lombardia. E non poteva essere altrimenti visto che l’argomento - delicatissimo e molto complesso - si presta in modo perfetto ad essere strumentalizzato, come in effetti è stato fatto, non solo in queste ultime settimane, ma anche durante la pandemia, e fin dai primissimi giorni, con un (inopportuno) tempismo politico che dovrebbe far riflettere.