La Roma fa 1-1 a Lecce | Falcone mura i giallorossi

(Di domenica 12 febbraio 2023) Aspettando il Salisburgo in Europa League, la squadra di Mourinho pareggia 1-1 al Via del Mare e resta provvisoriamente al 3° posto in classifica col Milan. In avvio autorete di Ibanez che devia il colpo di testa di Baschirotto, rimedia Dybala su rigore dopo il tocco col braccio di Strefezza. Strepitososu El Shaarawy e due volte su Abraham. Spazio nel finale a Wijnaldum a distanza di 6 mesi.a +10 sul terzultimo posto.22^ Giornata Milan-Torino 1-0, Empoli-Spezia 2-2, ore 18, ore 20.45 Lazio-Atalanta, domenica 12 febbraio ore 12.30 Udinese-Sassuolo, ore 15 Bologna-Monza, ore 18 Juventus-Fiorentina, ore 20.45 Napoli-Cremonese, lunedì 13 febbraio ore 18.30 Verona-Salernitana, ore 20.45 Sampdoria-InterClassifica: Napoli 56, Inter 43, Milan,41, Lazio 39, Atalanta 38, Torino ...