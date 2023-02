La riscoperta di un' autrice che con intelligenza e sarcasmo racconta le avventure di una ragazza libera e disinibita Un vero inno alla città di Los Angeles

Leggi su iodonna

(Di domenica 12 febbraio 2023) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Quand ‘ero adolescente sognavo anch’ io come molti miei coetanei la California. La celebre canzone dei Mamas and Papas California Dreamin’ era l’perfetto per accompagnare i nostri desideri di fuga, non solo verso un luogo caldo e accogliente ma soprattutto verso una vita, lontana dall’inverno delle nostre famiglie austere e tradizionali. Non tutti sono riusciti a intraprendere il famoso viaggio ma in compenso numerosi film hanno tenuto in vita il mito di questa terra dove è sempre estate e l’esistenza sembra essere per forza di cose più felice. Poi è arrivata l’immensa scrittrice Joan Didion, californiana doc, a spiegarci che eravamo caduti in un abbaglio e la nostra venerazione si è spostata su New York, terra di appetiti meno futili ma Loscon ...