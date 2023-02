La reazione di Marco Mengoni | il vincitore di Sanremo 2023

Leggi su tpi

(Di domenica 12 febbraio 2023)è ildella 73esima edizione del Festival di: ecco quale è stata ladel cantante quando è stato proclamato il trionfatore della kermesse musicale. I cantanti in gara al Festivalha vinto la 73esima edizione del Festival di. Ma quali erano i cantanti in gara alla kermesse musicale che si è appena conclusa? Ecco la lista degli artisti, e dei rispettivi brani, che hanno partecipato alla manifestazione canora. Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima) Articolo 31 – Un bel viaggio Ariete – Mare di guai Colapesce e Dimartino – Splash Colla Zio – Non mi va Coma Cose – L’addio Elodie – Due gIANMARIA – Mostro Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato Giorgia ...