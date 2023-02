La preoccupazione cresce | Santanchè e il timore degli anarchici

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 febbraio 2023) "C'è unagrande perché abbiamo visto che si stanno mettendo insieme realtà diverse, terroristiche,, centri sociali, quindi lac'è, eperché non stiamo tutti dalla stessa parte". Lo ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanché rispondendo ad una domanda sulle recenti manifestazioniantagonisti a margine dell'inaugurazione della Bit a Milano. "Se invece fossimo tutti coesi a salvare la sicurezza della nostra nazione, a non cedere a ricatti, saremmo più forti - ha aggiunto - Qualcuno, invece, ha delle uscite che, secondo me, non sono appropriate, perché questo non è un attacco al governo è un attacco allo stato".