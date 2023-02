La lettera di Amadeus a Sanremo | ' Caro Festival due vite non bastano per ringraziarti'

(Di domenica 12 febbraio 2023) Le ore di sonno sono poche per, ma la soddisfazione per il suo 'storico' lo ripagano: 'Mi sembra tutto un sogno, che però è realtà. Per me la conferenza stampa più importante è ...

Laal Festival di Sanremo scritta daha dedicato al suo Festival unascritta citando tutti i titoli delle 28 canzoni in gara e ripercorrendo i momenti salienti della ..., laa Sanremo: 'Con un terzo cuore in gola, due vite non bastano a me per ringraziarti' Marco Mengoni dopo la vittoria a Sanremo: 'Andrò all'Eurovision, ma per oggi mi godo il momento'...

Sanremo 2023, la lettera di Zelensky letta da Amadeus: “L’Ucraina vincerà grazie alla voce della… Il Fatto Quotidiano

Zelensky, il testo della lettera letta da Amadeus a Sanremo la Repubblica

La lettera-messaggio del Presidente ucraino Zelensky letta da Amadeus sul palco del Festival RaiNews

La lettera di Zelensky a Sanremo: a che ora verrà letta da Amadeus, l'ambasciatore ucraino in sala Fanpage.it

VIDEO: La lettera di Amadeus al suo Festival - ilGiornale.it ilGiornale.it

Il 73esimo Festival della canzone italiana si è concluso e Amadeus si è voluto congedare scrivendo una lettera dedicata allo show da lui condotto per la quarta volta e che, come ogni anno accade, è ...Ecco la lettera che Amadeus ha scritto al suo Festival recitata nell’ultima conferenza stampa di stamattina per festeggiare il successo di questa edizione. Una lettera assemblata con frasi delle ...