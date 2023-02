La Juventus piega la Fiorentina 1-0. Due gol annullati con il Var

(Di domenica 12 febbraio 2023) Rabiot sigla il gol vittoria che permette alladi battere la. Bianconeri a quota 29 in classifica ma senza penalizzazione sarebbero secondi

La Romaanche l'Inter, vince la. Il Milan supera di misura il Pomigliano e torna a - 1 ...... fermata sul pari interno dallaNext Gen; di scavalcare il Pordenone, che pareggia nel ... ma alla mezz'ora trova lo spazio per calciare dai venti metri: il suo sinistro è potente,le ...La Juventus di Massimiliano Allegri piega per 1-0 la Fiorentina di Vincenzo Italiano al termine di una partita equilibrata, tesa e decisa dalla rete di Adrien Rabiot al 34' del primo tempo. Due gol ...Già, perché la Juventus, attrezzata in ogni reparto e dotata di buone ... a un metro dalla linea dell’out, fa partire una sberla che piega le mani del numero uno gigliato. 2-0. A questo punto la ...