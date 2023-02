La Juve vince | gol annullato alla Fiorentina per “fuorigioco geografico” – VIDEO

(Di domenica 12 febbraio 2023) Lantuscon laall’Allianz Stadium con gol di Rabiot, annullata una rete a Castrovilli perdi Ranieri.ntus-termina 1-0 grazie ad un gol di Rabiot. Seconda vittoria consecutive per i bianconeri che però soffrono nel finale a causa di un gol segnato da Castrovilli al minuto 89. L’arbitro Fabbri decide di annullare dopo aver visto l’azione al Var. Perché è statoil gol di Castrovilli Il tiro di Castrovilli arriva da fuori area, ma l’arbitro viene richiamato al Var per valutare la posizione di. Un fattore quest’ultimo che è oggettivo, soprattutto con l’introduzione delsemi automatico. Ma allora perché è statoil gol di Castrovilli ...

La truppa di Allegridi nuovoClassifica simile alla vigilia di Juventus - Fiorentina per ... Juventus - Fiorentina 1 - 0, finale rovente: tre punti pesanti per i bianconeriNella ripresa lasi ...Contro laStabia finisce 0 - 0 Sport [ 12/02/2023 ] SERIE D, 0 A 0 TRA CAVESE E NARDÒ, VINCONO BRINDISI E CASARANO Sport [ 12/02/2023 ] Virtus Francavilla, continua il mal di trasferta:il ...(Tifo Brescia) Il Modena vince al Rigamonti contro il Brescia per 1-0 con la rete di Falcinelli su calcio di rigore. La squadra di Tesser parte meglio e sblocca la partita con la rete di Oukhadda.Nella ripresa l'ex Vlahovic segna il raddoppio, ma il Var annulla per fuorigioco. Kean entra e manca il bis, Castrovilli trova il pari nel finale ma, anche in questo caso, un offside nega la rete agli ...