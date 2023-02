La Juve batte la Fiorentina 1-0 | decide un gol di Rabiot

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 febbraio 2023) TORINO (ITALPRESS) – Un colpo di testa dinel primo tempo regala allantus, all'Allianz Stadium, il successo per 1-0 sulla. Per i bianconeri si è trattato della terza vittoria di fila tra campionato e Coppa Italia, buon biglietto da visita in vista della gara di Europa League contro il Nantes. Secondo ko consecutivo, invece, per i viola di Vincenzo Italiano dopo quello interno contro il Bologna. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha finalmente ceduto all'utilizzo del tridente, complice anche una miglior condizione di salute dei suoi giocatori, ma nel primo tempo, in cui le emozioni sono state poche, sono stati i centrocampisti a farla da padrone in zona-gol. Ci aveva provato un paio di volte Kostic, al 12? con un piattone che non aveva trovato la porta e poi al 23? quando a negare la rete al serbo era stata ...