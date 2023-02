La guerra in Ucraina riduce l’antiamericanismo in Europa

(Di domenica 12 febbraio 2023) La reazione allainha notevolmente ridotto i sentimenti anti-americani che spesso caratterizzano parti consistenti delle società europee. Questo è il risultato di un articolo apparso sul Financial Times che fa luce sul fenomeno, mettendo ordine tra i risultati di autorevoli sondaggi tra cui quelli di Eurobarometer, Cambridge University, e London School of Economics. Un’ostilità, quella verso gli Usa, che affonderebbe le proprie radici non nel tempo dellain Vietnam e nemmeno negli anni ’30 del Novecento, ma nell’età dell’Illuminismo. Dottrina che, tra l’altro, dipingeva la civilizzazione europea (leggi: francese) come spinta da valori alternativi e contrapposti alla democrazia di massa statunitense e alla loro società atomizzata e guidata dal mercato. Nei sondaggi condotti fino al 2020 lo sguardo europeo ...

...barche e aerei" 'L'Iran ha utilizzato barche e una compagnia aerea statale per inviare i nuovi tipi di droni armati avanzati a lungo raggio in Russia da utilizzare nella suacontro l''. ...... i setti carri allegorici in cartapesta alti fino a 16 metri, ognuno ispirato ad una fiaba diversa con riferimenti all'attualità come lain, l'imperversare del mondo digitale a ...Di fronte a potenze autocratiche, molti smettono di concentrarsi sulle differenze e riscoprono valori comuni quali il pluralismo democratico.La guerra in Ucraina giunge al 354esimo giorno. Le forze armate russe hanno lanciato tre attacchi missilistici nella notte su Kharkiv, secondo quanto riferito dal governatore della regione Oleg ...