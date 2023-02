La Cia lancia l’allarme sulla terza Intifada

Leggi su it.insideover

(Di domenica 12 febbraio 2023) In un momento segnato da tanti altri eventi che scuotono il mondo e il Medio Oriente, parlare dipalestinese assume, nell’opinione pubblica internazionale, un ruolo quasi secondario. Eppure, l’avere abbandonato per diverso tempo il quadrante israelo-palestinese, quantomeno nelle cronache quotidiane, non deve distogliere l’attenzione da cosa succede nell’eterna sfida che insanguina la regione. Soprattutto InsideOver.