Kristian Cellini ad Amici | chi è il coreografo | età | carriera | moglie | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 febbraio 2023), chi è ildidi Maria De Filippi? Una delle personalità più importanti certamente per l’economia del programma. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua personalità, la sua biografia, la formazione e la vita privata. Continuate a leggere l’articolo! Serale2023, quando inizia: data, chi sono i giudici e le squadre, chi è?è nato a Chieti il 28 Agosto 1971, diciamo sin da subito: è unimportantissimo, di fama internazionale. Ora ha 51 anni e una lungadi successo alle spalle. Il tutto inizia nel 1989, quando si diploma con il massimo dei voti “Ottimo con Merito” in danza classica, con influenze anche dal ...