Kilimangiaro Rai 3 | ospiti oggi | puntata 12 febbraio 2023

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 12 febbraio 2023)pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere. Nella diciannovesimadel 12si parla del terremoto che ha colpito Turchia e Siria, un dramma che ha colpito tutto il mondo. Mario Tozzi analizzerà, a livello geologico, uno degli eventi sismici più violenti e devastanti della storia. In collegamento da Roccaraso, ci sarà Niccolò De Simone, organizzatore di un grande evento che ogni inverno si tiene nella località ...