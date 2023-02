Kessié-Inter | ancora tutto possibile? Dall’agente un’intenzione chiara ? SM

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 febbraio 2023)rimanein orbita, nonostante lo scambio proposto a gennaio con Brozovic non si sia realizzato. L’ivoriano ha voglia di Milano ALLA CARICA ? Francke l’, una storia che potrebbe finire in lieto fine. Dopo le voci di unscambio con Marcelo Brozovic a gennaio (scemato in pochi giorni), le parti potrebbe davvero incontrarsi in estate. L’ivoriano non sta trovando grande spazio al Barcellona e, secondo Marco Barzaghi di Sport Mediaset, vorrebbe ritornare a Milano. A spingerlo è lo stesso agente. Se ne riparlerà in estate. Ma la pista rimane calda e non è da escludere un ritorno disull’altra sponda del naviglio.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il ...