Juventus | seconda vittoria consecutiva in casa Delusione Fiorentina

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 febbraio 2023) Lavince all’Allianz Stadium di Torino contro lacon il risultato di 1-0. La squadra di Massimiliano Allegri trova il secondo successo consecutivo e continua la rincorsa all’Europa. RINCORSA – Sarà sicuramente un campionato anomalo per la. Non ci sarà alcuna lotta per lo Scudetto, difficilmente ci sarà quella per la qualificazione alla zona Champions League. L’obiettivo più vicino è la Conference League e i bianconeri ora sono molto vicini. Lavince all’Allianz Stadium di Torino con il risultato di 1-0 contro la, diretta concorrente in classifica. Adrien Rabiot segna al minuto 34 di testa su un cross al bacio di sinistro di Angel Dì Maria e permette alla squadra di Massimiliano Allegri di raggiungere quota 29 punti, ad una lunghezza dal settimo posto ...