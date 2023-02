Juventus | manovra stipendi | Agnelli e un calciatore verso la radiazione

(Di domenica 12 febbraio 2023) Aggiornamenti clamorosi sull’inchiesta che ha travolto il calcio italiano, la novità riguarda ladeglidellae unrischia addirittura la. La condizione più delicata è quella di Andrea. La posizione del club bianconero si è aggravata nelle ultime ore dopo la pubblicazione di nuove intercettazioni. Nel dettaglio sono emerse novità sull’operazione Arthur con il Barcellona, svelati dall’ex direttore finanziario Mario Re e che confermava la valutazione sproporzionata dello scambio con Pjanic dal punto di vista economico. Il club bianconero è stato già punito con 15 punti di penalizzazione in relazione alle plusvalenze fittizie, ovvero le trattative di mercato con club in Italia e all’estero. E’ stato sovrastimato il valore dei ...

e Milan hanno archiviato così la 22esima giornata di Serie A, battendo rispettivamente ... dal ricorso per il - 15 inflitto dalla Corte Federale all'indagine Figc sulla manovra stipendi.

In queste settimane la Juventus è al centro delle cronache per il "caso plusvalenze ... in attesa del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni) e per quello sulla "manovra stipendi", ancora non ...La Juventus ha riaperto il dialogo con la Federazione ... I tifosi bianconeri chiedono giustizia, fanno bene, ma sulla manovra stipendi è tutto un altro film rispetto alle plusvalenze'.