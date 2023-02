Juventus-Fiorentina 1-0 | Rabiot | “Futuro? Ora non ci penso | poi parlerò con la società”

(Di domenica 12 febbraio 2023) Adrienè stato uno dei protagonisti in1-0, match della ventiduesima giornata della Serie A 2022/2023. Il centrocampista francese ha infatti segnato il gol decisivo ed è rimasto in campo 90 minuti, ma nel post-partita le domande riguardano ovviamente ilinfatti è in scadenza di contratto a giugno e il suo ingaggio importante pesa oltremodo sul malandato bilncio della. “In questo momentoa dare una mano alla squadra dando il 100% – afferma il giocatore ai microfoni di Dazn – Non posso sapere cosa succederà, arriverà il momento di parlare con lama non è questo. Adesso ci sono cose più importanti, dobbiamo continuare a fare punti e proseguire su questa strada.” SportFace.

TORINO - Vittoria con il brivido per la, basta la rete di Rabiot per battere la, ma nel finale è il Var ad annullare un gol ai viola. Commenta così Szczesny quanto accaduto nel finale dello Stadium: "E' emozionante ...Commenta per primo Wojciech Szczesny , portiere della, ha parlato a Dazn dopo il successo interno contro la: 'E' emozionante, vincere 1 - 0 con un gol annullato al 90'. E' importante vista la situazione, tre punti sono sempre ...

Juventus-Fiorentina 1-0: gol e highlights. Decide la rete di Rabiot Sky Sport

Pagelle Juventus-Fiorentina: Di Maria altra categoria, Vlahovic sotto pressione (5,5), disastro Dodò Corriere della Sera

Le pagelle di Juventus-Fiorentina: Di Maria incanta, Dodo non ne azzecca una la Repubblica

Niente Juventus-Fiorentina per l'ex Cuadrado. Il colombiano vittima di sindrome influenzale TUTTO mercato WEB

TORINO - Vittoria con il brivido per la Juventus, basta la rete di Rabiot per battere la Fiorentina, ma nel finale è il Var ad annullare un gol ai viola. Commenta così Szczesny quanto accaduto nel ...Domani alle ore 18 andrà in scena il match tra Juventus e Fiorentina. Infatti, dopo aver annunciato che a centrocampo ci sarà Rabiot, ha parlato anche della possibilità di vedere il tridente in ...