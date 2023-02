Juventus-Fiorentina 1-0 | Pradè | “Abbiamo fatto la partita | ma la classifica è brutta”

Leggi su sportface

(Di domenica 12 febbraio 2023) Il direttore sportivo della, Daniele, ha parlato nel post-del match che ha visto i viola sconfitti 1-0 in casa dellanella ventiduesima giornata della Serie A 2022/2023. Un altro passo falso che aggrava unapiuttosto deficitaria: “La, è inutile girarci intorno anche se non è quella che ci meritiamo – confermalanoi oggi, lagioca così in ripartenza e noi dopo la vittoria in Coppa Italia pensavamo di poterci riprendere. Non dobbiamo mollare niente e rimanere uniti.” A livello di singoli però, lasta ritrovando tutti gli assenti dei mesi scorsi: ...