Juventus | Collovati | «La penalizzazione falsa la stagione»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 12 febbraio 2023) Fulvio, ex difensore, ha parlato anews24 della situazione dei bianconeri di Allegri: le sue dichiarazioni Fulvioha parlato della situazione in casa Juve ai microfoni dinews24. LE PAROLE – «Degli errori sono stati commessi e anche grossi, essendo una società quotata in Borsa. E’ chiaro che chi ha gestito la società in precedenza ha avuto grosse responsabilità negative. Detto questo, a me queste conclusioni in corsa non piacciono. Per me le decisioni si dovevano prendere a fine campionato. Io fui retrocesso col Milan a fine campionato per il primo scandalo scommesse, non durante il campionato. Questa situazione, invece, “” ladella Juve ma anche delle altre squadre. Per me decisioni non vanno mai prese in pieno ...