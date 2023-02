Juventus | Allegri | 'Giusto tornare alla luce nel fuorigioco | non si può annullare gol per un capello'

La politica dei piccoli passi di Massimilianovive un secondo passetto consecutivo con la vittoria sudata dellasulla Fiorentina dopo quella di cinque giorni prima a Salerno: "Dopo ...Gara nervosa che diventa incandescente nel finale, con gol annullato a Castrovilli, tra le polemiche viola e la furia diche nel finale si sfoga verso la tribuna. Gara nervosa, la Fiorentina ...

Allegri e la frase urlata alla tribuna dopo Juve-Fiorentina: ecco con chi ce l'aveva Corriere dello Sport

Juve, Allegri show: "Abbiamo 44 punti". Le parole su Vlahovic, Rabiot e i fischi Tuttosport

Allegri sostituisce Chiesa, lui non la prende bene: battibecco in panchina La Gazzetta dello Sport

Juventus, Allegri: "Dispiace per alcuni fischi, qualcuno arriva allo stadio prevenuto" - Sportmediaset Sport Mediaset

Juventus, Allegri: "Felice della squadra. Obiettivi Pensiamo alle coppe e a risalire in campionato" TUTTO mercato WEB

Domani alle ore 18 andrà in scena il match tra Juventus e Fiorentina. Infatti, dopo aver annunciato che a centrocampo ci sarà Rabiot, ha parlato anche della possibilità di vedere il tridente in ...(ANSA) - TORINO, 12 FEB - "Non è da me un'arrabbiatura così ma non mi piace chi fischia a prescindere: bisogna stare tutti dalla stessa parte": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, spiega ...