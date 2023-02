Juve | nuove intercettazioni | Arrivabene allo scoperto sulle plusvalenze E sulla Uefa

(Di domenica 12 febbraio 2023) Il Corriere della Sera, nella sua edizione odierna, riportadei dirigenti dellantus emerse nel corso delle ingagini per l' Inchiesta Prisma . In particolare si parla di ...

Il Corriere della Sera, nella sua edizione odierna, riportaintercettazioni dei dirigenti della Juventus emerse nel corso delle ingagini per l' Inchiesta Prisma . In particolare si parla di alcuni dialoghi tra Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini ...Emergonointercettazioni scottanti dai faldoni dell'inchiesta Prisma sulla Juventus . Il Corriere della sera pubblica altri stralci e scrive

Il Corriere della Sera, nella sua edizione odierna, riporta nuove intercettazioni dei dirigenti della Juventus emerse nel corso delle ingagini per l'Inchiesta Prisma. In particolare si parla di alcuni ...