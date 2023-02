Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di Juventus - Fiorentina (fischio d'inizio ore 18).: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Locatelli, Rabiot,; Chiesa, Di Maria; Vlahovic. Fiorentina : in arrivo.... il gigante dellapotrebbe colpire alla sua ex alla quale fino a questo momento non ha ancora ... Sul versante opposto stuzzicano e non poco le opzioni F agioli etiratori. Per quanto ...

Juve, il piano di Allegri per tenere insieme Chiesa, Di Maria e Kostic Tuttosport

Juve, Kostic: "Vlahovic è il migliore in Europa. E può dare ancora di più" Tuttosport

Juve, Kostic: 'Sto bene, voglio migliorarmi. Vlahovic ha avuto tanti problemi, ma può fare ancora meglio' Calciomercato.com

La Juve si gode il pendolino Kostic con numeri quasi da record. E in futuro può cambiare ruolo TUTTO mercato WEB

Juve, Kostic festeggia quota 100: lo stakanovista di Allegri è l’arma segreta per l’Europa League ilBianconero

L'esterno serbo ha parlato del connazionale prima dell'inizio della partita contro la Fiorentina all'Allianz Stadium ...Le scelte di Italiano. Vuole giocarsela a viso aperto Italiano, che opterà per un aggressivo 4-3-3 anche in casa della Vecchia Signora. Allegri cerca conferme dopo il netto 0-3 di Salerno, mentre Ital ...