(Di domenica 12 febbraio 2023) Reduce dalla vittoria per 0 - 3 contro la Salernitana, lantus torna in campo per il big match contro la. Fischio d'inizio in programma alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino. ...

Ritorna nella lista deiLeandro Paredes . 5 invece gli assenti già annunciati da Allegri in conferenza stampa , ovvero Pogba, Bonucci (che tornerà a disposizione per la partita contro il ...Oggi è il giorno della partita per la Juventus di Massimiliano Allegri che dovrà affrontare l'ostica Fiorentina di mister Italiano. Sarà una partita da affrontare come al solito con la massima ...

Juve-Fiorentina, i convocati Juventus Football Club

Juve, i convocati per la Fiorentina: rientro importante per Allegri Corriere dello Sport

Juve-Fiorentina, i convocati di Italiano: torna Castrovilli, out Barak Fiorentina.it

Juventus-Fiorentina, i convocati di Italiano: niente Allianz Stadium per Barak TUTTO mercato WEB

Convocati Juve per la Fiorentina: un rientro per Allegri! In 5 out Juventus News 24

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro la Fiorentina. Assenti gli infortunati Bonucci, Pogba, Miretti e Milik.Reduce dalla vittoria per 0-3 contro la Salernitana, la Juventus torna in campo per il big match contro la Fiorentina. Fischio d'inizio in programma alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino. Ritorna ...