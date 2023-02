Juve-Fiorentina | Marelli | manca un rosso per Bonaventura

(Di domenica 12 febbraio 2023) Le parole del moviolista di DAZN sull’intervento di, graziato dall’arbitro per un secondo giallo inGraziato Giacomoche, già ammonito, a metà del secondo tempo di, è entrato in ritardo con la spalla su Rabiot. Fabbri non estrae il secondo giallo, suscitando la sorpresa di. L’ex direttore di gara ha confermato a DAZN che il giocatore viola andava sanzionato per comportamento anti-sportivo e, di conseguenza, mandato fuori dal campo in anticipo. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

TORINO - Una rete di Rabiot porta avanti la Juventus nel match dell'Allianz contro la. Partita intensa che sta regalando molti contrasti duri, da una parte e dell'altra. L'episodio più dubbio avviene in avvio di ripresa, al minuto 47, con l'entrata dura di Bonaventura ai ...Allo Stadium, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadium,si affrontano nel match valido per la 22° giornata di campionato della Serie A ...Juventus e Fiorentina si ritrovano faccia a faccia all’Allianz Stadium in occasione della 22a giornata di Serie A. Al 34' i bianconeri si portano in vantaggio con Adrien Rabiot, che insacca di testa s ...89' - Proteste Juve per una trattenuta in area di Ranieri, il pallone esce e Castrovilli scarica in porta un destro pazzesco. Momenti di tensione allo stadium. 89' - ...