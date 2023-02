Juve - Fiorentina 1 - 0 | decide il gol di Rabiot

(Di domenica 12 febbraio 2023) TORINO - Basta il colpo di testa disu pennellata di Di Maria allantus per battere laallo Stadium e salire a 29 punti in classifica, a - 1 da Torino e Udinese. I bianconeri ...

La Juventus batte la1 - 0: decisivo il gol al 34' di Rabiot, a segno di testa su cross di Di Maria. Dopo la rete del raddoppio di Vlahovic annullata per fuorigioco, nelle battute finali i viola pareggiano con ...Il difensore brasiliano era diffidato ed è stato ammonito al minuto 85' della sfida contro la. Un cartellino giallo che gli costerà un turno di squalifica.(ANSA) - TORINO, 12 FEB - La Juventus batte Fiorentina 1-0 allo Stadium in un incontro della 22/a giornata di serie A e si porta a 29 punti in classifica, insieme con Monza e Bologna. E' la seconda ...Partita divertente allo Stadium tra Juventus e Fiorentina: alla fine i bianconeri vincono di misura, ma non sono mancate le emozioni da una parte e dall'altro con la Viola che si è vista annullare dal ...