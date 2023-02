Juve-Fiorentina 0-0 LIVE | fischio d’inizio

(Di domenica 12 febbraio 2023) Allo Stadium, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadium,si affrontano nel match valido per la 22° giornata di campionato della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TORINO - A pochi minuti dall'inizio della partita contro la, Filip Kostic ha parlato ai microfoni di DAZN . L'esterno serbo ha parlato del connazionale Vlahovic, reduce da una doppietta e un assist (proprio all'ex Eintracht Francoforte) nel match ...Commenta per primo Filip Kostic , esterno della Juventus , ha parlato a Dazn e Jtv nel prepartita della sfida contro la. PRONTO - 'È una partita molto importante e difficile per noi. Dobbiamo rimanere concentrati per tutti i 90 minuti e dobbiamo continuare come l'ultima settimana, e vincere la partita. Come ...

Juve-Fiorentina: fuori dall'Allianz cori, striscioni e insulti al pullman viola VIDEO Calciomercato.com

Juventus-Fiorentina, la formazione ufficiale di Allegri Tuttosport

Serie A: Juventus-Fiorentina 0-0 LIVE e FOTO Agenzia ANSA

La strana vigilia di Juventus-Fiorentina: problemi per entrambe, col rischio di sprofondare Fiorentina.it

17.00 - Aggiornamento: " A causa di una sindrome influenzale, Juan Cuadrado non sarà disponibile per la partita odierna". Lo annuncia la Juventus su Twitter. Aggiornamento: A causa di una sindrome ...Juve-Fiorentina si infiamma già con le dichiarazioni pre gara di Angel Di Maria. Sfida accesa quella di Torino, la Juve di Allegri ha bisogno di fare punti contro la Fiorentina. Il cui presidente ...