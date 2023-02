Juve | Chiesa viene sostituito e si infuria | cosa ha urlato ad Allegri

(Di domenica 12 febbraio 2023) TORINO - All'83' di- Fiorentinadecide di sostituireper rinforzare il centrocampo ed inserisce Paredes, ma il giovane esterno azzurro non la prende bene. In quel momento della ...

TORINO - All'83' di- Fiorentina Allegri decide di sostituireper rinforzare il centrocampo ed inserisce Paredes, ma il giovane esterno azzurro non la prende bene. In quel momento della gara, con il risultato ...Quando Amrabat ha iniziato a seguire Di Maria, da quella parte ci ho messoper attaccare ... come al Cagliari e in certi casi alla. Ci sono degli equilibri della squadra e momenti della ...

Allegri sostituisce Chiesa, lui non la prende bene: battibecco in panchina La Gazzetta dello Sport

Juventus, Robinson su Chiesa: 'Penso che si trasferirà nel campionato inglese in estate' Blasting News Italia

Juventus, spunta l'intercettazione su Chiesa: "Non resterà molti anni, a caccia di aumenti" CalcioNapoli24

Col passare dei minuti la Fiorentina alza il baricentro, mantenendo maggiormente il possesso palla, ma quando riparte la Juventus fa paura e sfiora nuovamente il gol al 23', con un cross di Chiesa ...La Fiorentina ha un linguaggio del corpo che non fa ben sperare. 83' - Cambio nella Juventus: entra Paredes al posto di Chiesa. 82' - Jovic ad un soffio dal pareggio! Spizza di testa un cross di ...