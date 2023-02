Juve | Bremer sarà squalificato

6.5 : in questa prima parte di stagione le critiche sono arrivate ma il brasiliano ha ... Allegri (all.) 6 : unache si prende quello che gli avversari concedono. Arrivano tre punti per i ...Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di Juventus - Fiorentina (fischio d'inizio ore 18).: Szczesny; Danilo,, Alex Sandro; De Sciglio, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Di Maria; Vlahovic. Fiorentina : in arrivo.Bremer 7 – Alza il livello e a beneficiarne è tutta la Juventus. Partita praticamente perfetta, senza sbavature: un muro contro i viola. Uni neo, l’ammonizione che gli farà saltare per squalifica la ...Il match si presenta intenso sin dalle prime battute, e a dare il primo squillo alla gara ci pensano gli ospiti con un mischione in area bianconera, che viene risolto da una provvidenziale spazzata di ...