Juve | ancora intercettazioni Arrivabene | 'Ci sono cose che mi fanno accapponare la pelle | siamo fuori!'

(Di domenica 12 febbraio 2023) "Turbato per alcune criticità societarie: così si diceva Maurizio, ex dirigente dellantus, all'epoca...

Platini - Calciomercato.itLì dove non avrebbe problemi ad inserirsi un altro grande ex, una colonna portante delladei nove scudetti vinti: Giorgio Chiellini. Il difensore èin attività ...... potrebbero concedere il bis: la Juventus li aspetta e spera che il loro feeling siaquello ... Quando avverrà, lapotrà finalmente assomigliare a quella sognata in estate eccezion fatta per ...

Una Juve ancora in Champions Tuttosport

Juve: Allegri 'Pogba ancora fermo,forse torna tra 20 giorni' Agenzia ANSA

Il discorso di Locatelli: "La reazione dello spogliatoio al -15, ora escono fuori gli uomini" La Gazzetta dello Sport

TRE PUNTI PER LE WOMEN E 100 GOL PER GIRELLI! Juventus Football Club

La Salernitana crolla ancora all'Arechi e resuscita la Juve Il Quotidiano della Costiera

Rafinha torna ancora al Barcellona, dove trova in panchina Ronald Koeman ... A mercato chiuso e a pochi giorni dalla sfida della fase a gironi di Champions League tra PSG e Juventus, Rafinha accetta ...«Ancora sento i ragazzi con cui giocavo a Bari ... Il Napoli gioca bene, ma complessivamente prima tutto era diverso». La sua Juventus è nel mirino per via della questione plusvalenze. «Se ha commesso ...